Emergenza coronavirus, due afgani positivi a Rieti. In quarantena 66 persone

Emergenza coronavirus, due afgani positivi a Rieti.

Lo riferisce la Asl di Rieti nel bollettino sull'emergenza sanitaria coronavirus del 27 luglio. Le persone attualmente positive in provincia di Rieti diventano dunque cinque, tutti stranieri: oltre ai due afgani, ci sono i due turchi contagiati la scorsa settimana e il pakistano che dieci giorni fa si è presentato al pronto soccorso. da quello che riferisce la Asl gli afgani sono asintomatici. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la catena dei contatti.

Sono 66 le persone in quarantena, tra loro non ci sono sintomatici. Cinque le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.