Lavoro, a Rieti rientrano al lavoro i primi operai ex Schneider

Si vede la luce in fondo al tunnel. Dopo tante batoste finalmente qualcosa si rimette in moto. Dopodomani i primi tre dipendenti ex Elexos e Schneider riprenderanno a lavorare e preso il sito della storica industria reatina riprenderà vita. La Seko, che ha deciso di reindustrializzare la fabbrica, è al lavoro per renderla operativa prima possibile offrendo futuro ai 41 “reduci” Schneider-Elexos che sono in cassa integrazione. Il piano prevede appunto il reinserimento al lavoro di 12 lavoratori - i primi tre come detto mercoledì - entro il 2020, altrettanti nel 2021 e il resto successivamente. “E’ un piano che accende una speranza”, dice il segretario della Fiom di Rieti Luigi D’Antonio che tuttavia aggiunge: “da sindacalista avrei preferito che rientrassero tutti al lavoro in tempi brevissimi, in ogni caso, per ora abbiamo portato a casa il risultato di rimettere in moto la fabbrica”. “Era il massimo che potevamo ottenere in questo frangente”, dice forte anche del voto dei lavoratori all’accordo.