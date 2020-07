Nuovi impianti al Terminillo, il fronte del no: "Saranno una fabbrica di debiti"

27 luglio 2020 a

“Più che che sviluppo e lavoro per il territorio i nuovi impianti al Terminillo genereranno solo debiti”. Si può sintetizzare così la presa di posizione del cartello delle associazioni ambientaliste che da anni si battono per impedire la realizzazione del progetto ora denominato Tsm2 per la realizzazione di nuovi impianti sulla montagna reatina. Proprio mentre la Regione sta stringendo e si attende il terzo verdetto sulla valutazione di impatto ambientale (per due volte è stata bocciata), gli ambientalisti tornano a far sentire la loro questa volta puntando sulla sostenibilità economica del progetto che, per farla breve, a loro modo di vedere non c’è. Una fabbrica di debiti. Così hanno ribattezzato il progetti. Come noto, si prevede un investimento di 50 milioni, con la Regione che finanzia a fondo perduto solo 20 milioni. Tutto il resto ce lo devono mettere i soci del consorzio. “I proponenti del progetto Tsm2 dichiarano che l’iniziativa è in grado di auto finanziarsi. Hanno presentato un piano economico finanziario temerario che se si realizzasse farebbe del Terminillo il leader indiscusso a livello nazionale per crescita e redditività tra le società gestrici di impianti”. Un piano che per gli ambientalisti è vicino alla fantascienza. Si conta di raggiungere 280.000 nella prima stagione 2021/2022 con gli impianti ancora non completati con fatturati simili se non superiori a quelli di Campo Felice o Ovindoli. Gli ambientalisti inoltre sottolineano che nel piano di prevede di generare 20 milioni di cassa in 5 quando “il problema delle stazioni sciistiche è proprio l’aumento dei debiti per fronteggiare gli investimenti in particolare sull’innevamento programmato. Siamo nel campo della Fanta-economia”.

“L’iniziativa - continuano gli ambientalisti - per contro non è in grado di finanziare gli investimenti e presenta consistenti perdite della gestione e comporta seri rischi finanziari e di default per gli aderenti al Consorzio. Il progetto nasce con una vocazione alla sopravvivenza di breve periodo all’interno di una filosofia di economia assistita. Il territorio invece ha bisogno di una solida programmazione dello sviluppo, che ne valorizzi le eccellenze, piuttosto che puntare su investimenti isolati peraltro concentrati su iniziative fallimentari. È questa una politica, che ha una fame inestinguibile di denaro pubblico, che non promuove lo sviluppo e genera debito a carico dei cittadini, ma ancor più grave drena e priva il territorio di risorse che andrebbero indirizzate a iniziative in grado di generare valore”.