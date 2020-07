Monterotondo, in arrivo 230 mila euro per adeguare le scuole in vista della riapertura

27 luglio 2020 a

In arrivo 230 mila euro per sistemare le scuole in vista della riapertura.

A darne notizia il sindaco Riccardo Varone: “Il lavoro instancabile e quotidiano della vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Isabella Bronzini e la sinergia dell'assessore alla Scuola Matteo Garofoli Assessore portano ottimi risultati per il nostro Comune. Li voglio citare entrambi pubblicamente e dirgli un immenso grazie perché è da varie settimane ormai, che corrono entrambi da una parte all’altra della Città per fare sopralluoghi tecnici, riunioni di coordinamento con tutti i dirigenti scolastici, videoconferenze con professionisti e anche webinar con Regione Lazio ed Anci Lazio”.

Poi il sindaco aggiunge: “Oltre alla loro bravura, è giusto ringraziare pubblicamente tutti i dipendenti dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Monterotondo che con la loro capacità e professionalità, hanno consegnato nei termini previsti tutta la documentazione necessaria che ci ha permesso di ottenere 230.000 euro di finanziamento per lavori di ‘edilizia scolastica leggera’, in pratica piccoli interventi di tramezzature, acquisto di materiale e arredi scolastici che utilizzeremo nelle nuove sedi individuate insieme ai dirigenti scolastici”.

“Non sarà facile - conclude - cari papà e care mamme, ma vi assicuro che i vostri figli/e troveranno locali accoglienti per tornare a scuola con le nuove disposizioni imposte dal governo e dopo la concertazione con il ministero della Pubblica Istruzione. Ad agosto io, Isabella e Matteo saremo qui a turno, per controllare che tutto si svolga regolarmente e senza intoppi”.