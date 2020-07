Acqua, il sindaco di Cantalupo in Sabina insiste: "Aps non è pronta, meglio da soli"

R. S. 27 luglio 2020 a

a

a

Il sindaco di Cantalupo di Sabina Paolo Rinalduzzi torna a parlare della questione Aps e lo fa tramite una dichiarazione social. Paolo Rinalduzzi ribadisce ciò che aveva già dichiarato, ossia che la scelta di non aderire ancora alla società che gestisce il servizio idrico territoriale è soltanto un’attesa. “Un’attesa a favore dei suoi cittadini e, soprattutto, a favore di un servizio più dignitoso”.

Nelle parole del sindaco traspare ancora una volta l’impegno a tutelare in primis la cittadinanza. Infatti dichiara: “La gestione associata non è il problema, come non lo è la formula, ma piuttosto lo stesso risiede nella inadeguatezza delle forze in campo, nella ‘superficialità’ con cui si immagina che le persone, gli Enti, possano stare lì a fare il gioco delle tre carte, a chiedere una cortesia, a raccomandarsi, oggi un litro in più e domani 2 in meno, come in queste ore, a sperare che tutto possa funzionare senza una attenta pianificazione delle risorse, sconvolgendo equilibri fatti di controlli, di piccoli interventi, di pratiche quotidiane che non sono nate per caso e che sono un patrimonio di tutti”. È su questo che continua a far leva Paolo Rinalduzzi, su quanto sia di primaria importanza dare al cittadino un servizio completo e adeguato. Inoltre focalizza l’attenzione sul fatto che il dare in gestione un servizio, in questo caso specifico l’acqua, non deve significare solamente alleggerire il lavoro di un’amministrazione pubblica. Preferisce perciò garantire un buon servizio, piuttosto che avere qualche soldo in più nelle casse comunali. Il suo no ad Aps sta ad indicare quindi la volontà di pretendere innanzitutto un servizio migliore per i suoi cittadini".