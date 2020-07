25 luglio 2020 a

a

a

Rieti, ladri colpiscono in pieno giorno in un condominio di via Morro.

Torna la paura dei furti in città. Nei giorni è avvenuto un colpo in un palazzo di via Morro, in pieno giorno, e a darne notizia è stata una inquilina che ha fatto appello affinché i residenti chiudano i cancelli di ingresso, le porte dei garage e quelle interne dei condomìni.

Il furto, da quello che si è appreso, è stato denunciato alle forze dell'ordine. Non è chiaro cosa abbiano portato via i ladri. In ogni caso nella zona è tornata l'ansia per i ladri che, dopo il lockdown, sembrano essere tornati al lavoro.