Poggio Mirteto, l'opposizione lancia l'idea: "Murales per il centro storico"

Arriva la mozione per la realizzazione di murales su proposta del gruppo di minoranza "Noi per Poggio Mirteto". La mozione segue una polemica sulla presenza di alcune scritte nel sottopassaggio che collega via Mameli al capolinea dei bus. A segnalare la cosa è stato l’ex consigliere Walter Consumati. "Siamo da sempre sostenitori del decoro urbano e riconosciamo l’importanza di garantire la bellezza e la dignità degli spazi del paese. - dicono dal gruppo consiliare - La manutenzione è competenza dell’amministrazione comunale attraverso la pulizia delle strade e la rimozione di scritte, manifesti e locandine abusivi da edifici e muri, ma noi, come cittadini, abbiamo la responsabilità del mantenimento del decoro urbano e del rispetto delle leggi ad esso riferite. Nel paese sono presenti diverse scritte che vengono rimosse e che puntualmente ricompaiono".

"Una di queste è dedicata a una persona del paese purtroppo scomparsa”. Il sindaco Giancarlo Micarelli aveva detto di voler trovare soluzioni che potessero conciliare la memoria delle persone col decoro urbano. "’Noi per Poggio Mirteto’ - aggiungono - "abbiamo presentato una mozione per un bando che dia l’opportunità di realizzare dei murales nel paese, per dare spazio alle persone di esprimere la loro creatività, provvedendo come Comune alla fornitura del materiale. La street art rappresenta una riqualificazione artistica e rigenerazione sociale, che permetterebbe ai cittadini di riappropriarsi di spazi comuni per esprimere tolleranza, rispetto e integrazione".