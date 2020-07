25 luglio 2020 a

Fara in Sabina elezioni comunali, Roberta Cuneo inaugura il comitato elettorale

Si svolgerà lunedì 27 luglio, alle ore 18, in via 24 Maggio 126, l’inaugurazione del comitato di Roberta Cuneo, candidata del centrodestra alle prossime elezioni comunali. All’evento parteciperanno il coordinatore provinciale della Lega, Paolo Mattei, il portavoce provinciale di Fdi, Daniele Sinibaldi, e il coordinatore provinciale di FI, Sandro Grassi.

Sarà presente inoltre Paolo Trancassini, parlamentare di Fdi, eletto nel collegio uninominale della provincia di Rieti per la coalizione di centrodestra. Nel corso dell’evento saranno presentati il simbolo e il nome della lista, e illustrate le principali linee programmatiche della candidata in corsa per il comune.