Emergenza coronavirus, nessun nuovo caso nel Reatino: 65 in quarantena

E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti del 25 luglio relativo all'emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti è dunque di tre persone: il pakistano che si è rivolto al pronto soccorso del de' Lellis nei giorni scorsi e i due turchi risultati positivi nella giornata del 24 luglio.

Sono 65 le persone in quarantena in via precauzionale. Tra loro non ci sono soggetti con sintomi sospetti. Una persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare.

"La Direzione Aziendale della Asl di Rieti ricorda che è necessario continuare ad indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante, si conclude il bollettino.