Contigliano, manomessa sorgente che alimenta l'acquedotto. Turina (Aps): "Deprecabile"

E' stata scoperta la causa della carenza idrica che da giorni sta affliggendo il territorio di Contigliano. Alcuni ignoti hanno manomesso l'impianto chiudendo le condotte di una delle sorgenti che alimentano l'acquedotto.

“Negli ultimi giorni, nel territorio del Comune di Contigliano, si è verificato l’ennesimo spiacevole episodio di manomissione di impianti del servizio idrico da parte di ignoti. Nel caso specifico, a fronte di segnalazioni di assenza di acqua da parte di alcuni utenti, tecnici specializzati di Aps sono prontamente intervenuti e hanno scoperto che una delle due sorgenti che alimentano il territorio, era stata chiusa e manomessa da ignoti", rivela il presidente di Aps, Maurizio Turina che aggiunge: "Ciò, chiaramente, ha determinato il fatto che per qualche giorno il territorio di Contigliano fosse servito da una sola delle sorgenti. L’episodio, grave e deprecabile, purtroppo non è il primo che registriamo sul territorio servito dalla nostra Società. Ovviamente, la nostra Società è stata costretta ad apporre i sigilli alla sorgente manomessa ma, grazie al lavoro dei tecnici, in queste ore stiamo provvedendo a riequilibrare il flusso idrico a servizio degli utenti della zona. Spiace constatare, infine, che, a fronte di media locali che, in maniera professionale e responsabile, approfondiscono le questioni e ne raccontano fedelmente i termini, altri invece si lasciano andare a strumentalizzazioni e attacchi pretestuosi, senza verificare i fatti”.