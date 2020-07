Giorgia Meloni alla festa dei patrioti di Palombara: "Destra pronta per andare al governo" | VIDEO

Matteo Torrioli 25 luglio 2020 a

“La destra italiana vuole andare al Governo e dimostrare che non è vero che per governare devi tradire tutto quello che hai detto”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ha iniziato il suo discorso in occasione della chiusura della 7° edizione della "Festa dei Patrioti" organizzata da FdI nella suggestiva cornice della terme Sabine a Palombara. “Voglio ringraziare i Sindaci che sono la prima fila della politica – ha detto la Meloni - oggi fare il sindaco è molto difficile. Oggi poi fare impresa in Italia è eroico, soprattutto in un sistema che ti vessa e ti tassa dalla mattina alla sera. Due giorni fa si sono dovute pagare le scadenze fiscali. Avevamo proposto di unificare gli anni fiscale e rimandare il pagamento delle tasse al giugno 2021 e calcolare i due anni come se fosse uno solo: anche questa nostra proposta è stata respinta”.

La Meloni è intervenuta a 360° dando al premier Giuseppe Conte del “matto” per il buono monopattino. Focus anche sull’Europa: “quei soldi arriveranno quando la maggior parte delle nostre imprese sarà già morta”. Sul palco però non è salita solo la leader di FDI. Era presente anche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli che ci ha tenuto molto a premiare il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi: “E’ un’emozione come quella che ho provato il 22 dicembre del 2012 quando abbiamo costituito il gruppo – ha affermato dal palco il primo cittadino - ci abbiamo creduto dall’inizio ed abbiamo fatto la scelta giusta”. “Questo appuntamento – ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida - assume quest’anno un valore simbolico ancora più forte in virtù del tempo che stiamo vivendo”. “Ringrazio tutti i militanti, gli oltre 100 amministratori di Fratelli d’Italia della Provincia di Roma e i tanti altri provenienti dal resto del Lazio, giunti qui per confrontarsi sull’attuale momento politico e sulle prossime sfide elettorali”, ha spiegato il deputato e presidente del coordinamento provinciale di Roma di FdI Marco Silvestroni. Tante le personalità premiate, tra queste anche Giorgio Manetti, imprenditore ha riaperto la Baita Monte Gennaro dopo tempo immemore, investendo con grande coraggio dopo la fine del lockdown. Alla fine dell’evento, la Meloni si è intrattenuta in particolare con Yuri Sonnino, l'agente scelto della Polizia di Stato che ha salvato una donna da un’aggressione.