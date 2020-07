Festa dell'Acea a porte chiuse alle sorgenti del Peschiera. Postribù: "Guardie armate per impedire di fare foto"

25 luglio 2020 a

Una festa privata alle sorgenti del Peschiera con invitati selezionati e ingresso vietato a giornalisti e cittadini. E ci sta. Ma qualcosa ha scatenato dubbi tra i membri dell'associazione Postribù. “Giovedì - dicono - si è tenuta una festa organizzata da Acea presso le sorgenti del Peschiera: rinfresco, musica, gazebo e un ombrellone piazzato sopra il monumento in ricordo degli operai morti durante i lavori di realizzazione dell’acquedotto. Ovviamente, marchio del Gruppo Acea ovunque, anche sulle mascherine anti-Covid delle guardie armate posizionate ai cancelli a difesa della privacy degli invitati”.

Nella nota dell’associazione viene anche sottolineato che “è bastato provare a scattare una foto da lontano che tre guardie private sono arrivate provando ad aggredire un membro di Postribù e rincorrendolo tanto da costringerlo a chiedere l’intervento dei carabinieri”. Altra domanda dell'associazione: “Chi erano gli invitati e quale interesse avevano a non farsi riconoscere? Perché le guardie armate hanno avuto l'ordine di impedire riprese e foto fuori dall’area di loro competenza? Qual era il vero motivo della festa? Forse l’inaugurazione del progetto di raddoppio dell’acquedotto che sottrarrà altri 4 metri cubi di acqua al secondo al Velino quando le perdite ammontano a circa 10 metri cubi?”.

“Non è una novità – prosegue - che le sorgenti del Peschiera, come Le Capore, fossero ormai da decenni esclusiva proprietà di Acea, ma da quando nel giugno 2019 la Regione ha trovato il coraggio di rinnovare a Roma Capitale e ad Acea Ato2 Spa una concessione scaduta addirittura 24 anni fa, per Le Capore mai esistita, il livello di prepotenza con cui la multinazionale gestisce le sorgenti è cresciuto così come il disastro ambientale in atto”.