Magliano Sabina, l'allaccio al Peschiera si avvicina. Affidato l'incarico al progettista

Si avvicina sempre di più il “sogno” di veder uscire dai rubinetti delle case maglianesi l'acqua del Peschiera. Giovedì si è svolto un vertice tra Comune e tecnici di Aps per affrontare il tema dell'allaccio della rete al più grande acquedotto d'Europa. Ci vogliono circa un milione e 100 mila euro. Una parte sono già finanziati dal ministero dell'Ambiente (586 mila euro), il resto sarà coperto dall'azienda pubblica che gestisce il servizio. Al summit hanno partecipato i dirigenti Aps, il sindaco Giulio Falcetta e l'assessore ai servizi sociali, Eleonora Berni. “Abbiamo voluto questo incontro per velocizzare la realizzazione dell'impianto - dice il primo cittadino - Nell'occasione c'è stato un primo approccio con il progettista incaricato da Aps che lunedì effettuerà un sopralluogo a Magliano. Da quel momento avrò 40 giorni per redigere il progetto. Poi partirà l'iter per l'appalto”. Sempre lunedì verrà formalizzato l'accordo con il Consorzio Media Sabina. Infatti Magliano si collegherà il Peschiera dal confine con Calvi dell'Umbria, ossia dalla derivazione che è appunto competenza di quel consorzio. Il paese dovrebbe avere a disposizione circa una decina di litri al secondo, che si aggiungeranno ai 21 che ci sono attualmente grazie alle captazioni dalla sorgente Barco di Fabrica di Roma e di Colle Elmo. Con una portata del genere, il Comune maglianese dovrebbe dire addio ai problemi storici che caratterizzano l'estate. Non ha fatto eccezione nemmeno questa. Le prime settimane di luglio sono state difficilissime con il serbatoio di Santa Croce arrivato spesso al minimo costringendo Aps a chiusure programmate. Una situazione che è stata manifestata con forza anche durante l'incontro di giovedì. “Vista la situazione ormai insostenibile dell'acquedotto, abbiamo sollecitato ulteriormente e fortemente Aps a prendere provvedimenti efficaci e duraturi - aggiunge il sindaco - Dopo i vari tentativi fatti nelle ultime settimane non si trova una soluzione e questo non è più accettabile; Aps ha chiesto qualche giorno per fare ulteriori verifiche e nel frattempo farà intervenire autobotti per alleggerire la situazione dell'acquedotto. Martedì faremo il punto della situazione. Abbiamo con forza ribadito il concetto che i cittadini maglianesi, ormai in sofferenza da troppo tempo, vanno ascoltati e soprattutto va ricercata una soluzione efficace”.

Con l'allaccio al Peschiera, oltre ai problemi di portata, Magliano potrà dire addio anche ai disagi legati alle alte concentrazioni di arsenico presenti nell'acqua della sorgente Barco di Fabrica di Roma.