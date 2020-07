Magliano Sabina, caccia agli scassinatori dei parchimetri. Le strisce blu diventano a disco orario | FOTO

R. S. 25 luglio 2020 a

a

a

E' caccia agli scassinatori dei parchimetri. L'identificazione delle tre persone che la notte tra domenica e lunedì hanno scardinato i cinque dei sei macchinari per il pagamento della sosta nel centro storico di Magliano potrebbe essere agevolata dalle telecamere del sistema di sorveglianza del Comune: gli occhi elettronici hanno ripreso il terzetto all'opera e anche l'auto con cui si è allontanato, ma per ora non ci sarebbe l’identificazione.

x 1 / 12

Intanto il Comune sta stimando i danni, che non sono pochi considerando che i parchimetri non possono essere riparati. Perciò l’Ente al momento sostituirà le strisce blu con la sosta a disco orario.