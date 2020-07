24 luglio 2020 a

a

a

Emergenza coronavirus, due turchi trovati positivi a Rieti: 54 in quarantena

E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl Rieti del 24 luglio 2020 relativo all'emergenza coronavirus. Dalle indagini effettuate nelle ultime 24 ore sono risultate positive al Covid-19 due persone, entrambe di nazionalità turca. Ora gli attualmente positivi in provincia salgono a 3, tutti stranieri: i due turchi più il pakistano che si è presentato al pronto soccorso del de' Lellis nei giorni scorsi.

Sono 54 le persone in quarantena, tra loro non ci sono persone con sintomi sospetti. In 6 sono invece usciti dal periodo della sorveglianza domiciliare.