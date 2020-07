Rieti, via libera al rendiconto. Diminuisce il peso dei mutui: da 77 a 49 milioni

Alessandro Toniolli 24 luglio 2020 a

Il consiglio comunale approva il bilancio consuntivo 2019 (18 voti favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto e 9 assenti) e previsionale 2020 (9 voti dei consiglieri di maggioranza, 1 voto contrario del capogruppo del Partito Socialista, Carlo Ubertini, 2 astenuti, i capigruppo del Pd e del M 5 Stelle, rispettivamente Alessandro Mezzetti e Roberto Casanica, e 11 assenti), l’assessore Claudio Valentini si dichiara soddisfatto del percorso di risanamento dell’ente, respinte invece le 31 proposte del Pd. Approvato all’unanimità l’atto di indirizzo per la prosecuzione della partecipazione al Consorzio Sociale RI/1. Partendo dai numeri, sembrano essere incoraggianti quelli enunciati dall’assessore al Bilancio per quanto riguarda il lavoro svolto nell’anno 2019, a cominciare dal riconteggio del debito derivante da mutui accesi negli anni, che era stato indicato in 77 milioni e che, dopo l’attenta verifica degli uffici preposti, è sceso a 49. Ne consegue un dato sull’indebitamento inferiore per 28 milioni di euro. In aggiunta a questo il bilancio è stato “ripulito” dai residui attivi non più sostenibili per un importo di 17 milioni e 800 mila euro, con il fondo crediti di dubbia esigibilità che passa da 32 a 46 milioni. Un ulteriore elemento positivo risulta dall’aumento delle entrate, soprattutto se incrociato con la diminuzione della spesa che passa da circa 52 milioni a circa 44. Tutto questo per un disavanzo che passa da 69 a 59 milioni. Per il 2020 l’amministrazione si dichiara intenzionata a proseguire sulla strada tracciata nel 2019, impegnandosi al rispetto di tutti i parametri dettati dal piano di rientro. Respinti i 31 emendamenti a firma del capogruppo Pd Alessandro Mezzetti: si trattava di una serie di interventi proposti con l’intento di un rilancio della città, scaturito dai bisogni e dalle numerose segnalazioni dei cittadini. Il partito di opposizione non si attendeva certo l’approvazione da parte del Consiglio, ma, come dichiara lo stesso Mezzetti, confidava che avrebbe ottenuto un parere positivo da parte dei tecnici comunali, ma così non è stato. “I soldi per gli interventi da noi indicati provenivano dal capitolo ‘alienazione di beni immobili e terreni di proprietà del Comune di Rieti’ - sottolinea - Abbiamo il forte sospetto che la vicenda dei pignoramenti sia fondata e che quei beni in questo momento non siano nelle disponibilità dell'amministrazione comunale”. Soddisfatta dell’approvazione all’unanimità della prosecuzione della partecipazione al Consorzio sociale RI/1 l’assessore ai servizi sociali Giovanna Palomba: “La prosecuzione di questa esperienza è dettata da una cosciente e imprescindibile responsabilità verso tutte le realtà che fanno parte del Consorzio”.