Il libro delle venti giornaliste reatine apre il Festival della pace a Greccio

Un’agenda estiva fitta di appuntamenti per la presentazione del libro “Private - 20 giornaliste nel tempo sospeso” (Funambolo edizioni). Un gruppo di autrici aprirà stasera a Greccio il “Festival della Pace 2020”, in piazza Roma, il 24 luglio alle 21, organizzato dall’associazione culturale ‘Greccio Futura’, con il patrocinio del Comune; momento musicale a cura di Emanuele Micacchi e Marina Iacuitto.

Domani sera alle 18, al polo culturale Santa Lucia, sarà “Liberi sulla carta”, fiera dell’editoria indipendente, a ospitare il gruppo (Fabiana Battisti, Paola Corradini, Paola Cuzzocrea, Raffaella Di Claudio, Eliana Di Lorenzo, Francesca Dominici, Daniela Melone, Chiara Pallocci, Alessandra Pasqualotto, Catiuscia Rosati, Francesca Sammarco, Stefania Santoprete e Sabrina Vecchi); modera il direttore della manifestazione Fabrizio Moscato. Il libro è dedicato alle 11 donne uccise durante i mesi di confinamento in casa per via del lock dow. Telefono Rosa è beneficiaria dei diritti d’autore.