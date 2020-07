Tania Belli 24 luglio 2020 a

Furti, ripulita la dimora storica di un professionista a Monteleone Sabino

Sui furti a Ginestra di Monteleone Sabino, verificatisi la scorsa settimana, di cui abbiamo dato notizia raccontando del coraggioso gesto di un residente del piccolo borgo che ha sventato il peggio, stanno emergendo nuovi dettagli. Dettagli che vanno a completare il quadro complessivo di quanto accaduto e, soprattutto, a chiarire alcune aspetti che, nell'imminenza dei fatti e con la comprensibile concitazione della circostanza, apparivano imprecisi. Stando a quanto si è potuto verificare in un secondo momento, ricostruendo meglio i contenti delle testimonianze raccolte, a compiere le incursioni in varie abitazioni di Ginestra, a scopo di furto, sono stati tre individui i quali, indossando delle mascherine scure e complice il buio della sera (avrebbero agito tra l'una e le 2 del mattino), erroneamente sono stati scambiati per uomini di colore.

Inoltre, se da un lato è stato appurato che l'intervento provvidenziale di un cittadino di Ginestra, di rientro dal lavoro, ha sventato il colpo in almeno tre residenze private inducendo i malintenzionati a fuggire a piedi, dall'altro si è riscontrato che l'azione criminale è andata a buon fine in due case, ubicate in prossimità del campo sportivo comunale. Si tratta, nello specifico, della dependance di una dimora storica, di proprietà di un noto legale, in cui è stato sottratto denaro contante e preziosi (a quanto pare legati a una festa di compleanno che vi si era appena celebrata), e di una villa di pregio, appartenente sempre a persone assai conosciute in paese e non solo, in cui è stata rubata tutta l'argenteria, risparmiando, però, quadri d'autore e altri beni di lusso. Essendo tali episodi una novità assoluta per Ginestra, i residenti si dicono turbati e sono comprensibilmente preoccupati, pur se le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per assicurare i ladri alla giustizia.

