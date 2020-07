23 luglio 2020 a

Fara elezioni comunali. Marino Marinangeli: "Il mio sfogo non era riferito al Pd".

Continua la marcia di avvicinamento alle elezioni con il centrosinistra e la coalizione "Fara merita" sempre più alle prese con la questione del candidato sindaco. Dopo la rinuncia di Paolo Spaziani è avanzata la candidatura di Fabrizio Moscato. Marino Marinangeli, ex segretario provinciale Ds ed esponente di spicco del centrosinistra farense, chiarisce che il suo sfogo circa la politica non era rivolto a quanto sta avvenendo nel Pd: “Leggo ora, su un giornale locale, un interpretazione del mio post riferita alle vicende interne della coalizione Fara Merita. Ovviamente non è così. La riflessione è riferita alla situazione complessiva di Fara, quindi a tutte le liste. In particolare non vi è alcun riferimento ai vertici del Pd locale, in cui ho piena fiducia e che sostengo con convinzione.”