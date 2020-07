Poggio Mirteto, omaggio ad Alberto Sordi per l'apertura della rassegna cinematrografica

Elisa Sartarelli 23 luglio 2020 a

Il Grande cinema italiano di Poggio Mirteto riparte per questa 29º edizione che si svolgerà dal 23 luglio al 5 agosto, nonostante le restrizioni dovute al Covid-19. La rassegna aveva rischiato di saltare ma il Comune e la Pro Loco sono riusciti a metterla comunque in piedi, nonostante le regole imposte a tutela della salute pubblica e facendola slittare da fine luglio a inizio agosto.

La manifestazione, voluta dal Comune di Poggio Mirteto e dalla Pro loco, con il contributo di Regione Lazio e Fondazione Varrone, si terrà come di consueto nella suggestiva cornice del Parco San Paolo.

La prima serata sarà un omaggio ad Alberto Sordi. L'appuntamento è alle 21 in compagnia di Steve Della Casa e Claudio De Pasqualis, che racconteranno, insieme al giornalista Fabrizio Corallo, il grande Alberto Sordi a 100 anni dalla nascita. Alle 21.30 avrà inizio la proiezione del film "Il vedovo" di Dino Risi.

"La Rassegna di quest’anno è stata fortemente voluta dalla nostra amministrazione, quale segnale importante di ripartenza. - fanno sapere gli organizzatori - Non nascondiamo le difficoltà organizzative per l’adeguamento della manifestazione alle norme sul distanziamento. Vogliamo però rassicurare tutti nel dire che la manifestazione si svolgerà in sicurezza, nel rispetto delle regole. La rassegna 2020 è diversa rispetto alle edizioni precedenti e non sarebbe potuto essere altrimenti, infatti la chiusura delle sale cinematografiche con conseguente blocco delle uscite dei film ci ha portato a modificare il nostro programma, caratterizzato da film italiani usciti nei mesi precedenti alla manifestazione. Quest’anno, eccezionalmente, verranno proiettati anche film stranieri di importanti registi. Nonostante il periodo non facile siamo riusciti a proporre un programma di qualità e adatto ai diversi interessi degli spettatori. Partiamo il 23 luglio con la serata Alberto Sordi nella quale ci sarà anche un omaggio a Franca Valeri, che in questi giorni compirà 100 anni; non mancherà un ricordo di Federico Fellini e avremo il piacere di vedere il maestro Ennio Morricone in una “versione familiare”. Il 25 luglio i registi e protagonisti del film "DNA", Lillo e Greg, saranno nostri graditi ospiti".

La settimana proseguirà venerdì 24 luglio con "Sulle ali dell'avventura" di Nicolas Vanier, sabato 25 luglio con "DNA" di Claudio Gregori e Pasquale Petrolo e domenica 26 luglio con "Van Gogh" di Julian Schnabel.