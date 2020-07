23 luglio 2020 a

a

a

Magliano, dopo accordo Governo-Atlantia i lavoratori Pavimental attendono garanzie

Si è da pochi giorni raggiunto l’accordo Governo-Atlantia, quell’accordo che decide il futuro delle concessioni di Autostrade per l’Italia. Dopo una lunga nottata di trattative, Aspi ha accolto tutte le richieste del Governo. La questione principale riguarda senza dubbio la famiglia Benetton che possiede oggi l’88 per cento delle quote di Aspi, attraverso appunto il gruppo Atlantia. Gradualmente ed entro un anno, la famiglia Benetton uscirà definitivamente da Autostrade per l’Italia e, al suo posto, entrerà Cassa depositi e prestiti – una controllata del ministero delle Finanze – che dovrebbe diventare l’azionista di maggioranza.

Quello che preme al sindaco di Magliano Sabina, in questo contesto, è senza dubbio il futuro della società Pavimental e dei suoi lavoratori. Quello che il sindaco Falcetta auspica, soprattutto dopo le tante vicende legate alla Pavimental, è che le partecipate di Atlantia e Aspi rimangano e rientrino nell’accordo finale.

In una dichiarazione, il sindaco dice che: “In seguito all'accordo raggiunto dal Governo sulla vicenda autostrade, a nome dell'amministrazione comunale ho chiamato la dirigenza della Pavimental per esprimere la nostra vicinanza in questo momento importante per il futuro dell'azienda” e soprattutto si dice “vicino ai lavoratori e all’azienda stessa, che ha sempre dimostrato grandi capacità e professionalità”.