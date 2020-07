Poggio Mirteto, fiera per il santo patrono. Ma solo di giorno

23 luglio 2020 a

a

a

La tradizionale fiera in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Gaetano da Thiene avrà luogo ma solo in versione diurna. A causa dell'emergenza Covid-19, le celebrazioni in onore del santo di Poggio Mirteto sono state in gran parte cancellate. Il sindaco Giancarlo Micarelli e l'assessore alle Attività produttive, Andrea Colli, hanno reso noto che la fiera diurna avrà comunque luogo. "Venerdì 7 agosto, per la concomitanza con il santo patrono, non si terrà il mercato settimanale. - dicono - Resta altresì confermata la tradizionale fiera dell'8 agosto. Tutti gli operatori interessati sono tenuti a presentare comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive ([email protected]) entro il 3 per consentire all'amministrazione di adottare le misure necessarie in tema di sicurezza".

La tradizionale fiera diurna avrà dunque luogo, mentre è stata cancellata quella notturna. I cambiamenti riguarderanno anche i festeggiamenti religiosi. Quest'anno non è prevista la tradizionale processione con la statua di San Gaetano, si sta pensando invece a una cerimonia all’aperto in piazza Martiri della Libertà, di fronte alla cattedrale di Santa Maria Assunta. Se questo non fosse possibile, il 7 potrebbero essere celebrate le stesse funzioni previste la domenica, riservandosi di fare una cerimonia per la messa delle 19. Per ora si stanno ancora vagliando le ipotesi. Già nei giorni scorsi la Pro Loco aveva comunicato che quest'anno non sarà possibile svolgere eventi in occasione del giorno in cui si ricorda San Gaetano da Thiene. Il motivo è che non si potrebbe garantire "uno svolgimento sereno e in sicurezza".

L'unica eccezione è il concerto della banda comunale nazionale Garibaldina, previsto per il 7 al Parco San Paolo, adottando le adeguate misure e limitando gli ingressi.