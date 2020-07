22 luglio 2020 a

Scontro nella strada degli Inglesi a Fara in Sabina. Ferite due persone. I vigili del fuoco del comando di Rieti, del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, sono da poco intervenuti nel comune di Fara in Sabina, in località Bacelli sulla strada degli Inglesi, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti due autoveicoli.

I pompieri, appena giunti in posto, hanno da subito messo in sicurezza le due auto coinvolte mentre i sanitari del 118 si dedicavano alle due persone ferite per le cure del caso. Presenti in posto dai primi momenti anche i carabinieri della locale stazione per i canonici rilievi stradali.