Magliano Sabina, auto finisce nel precipizio. Vigili del fuoco salvano donna

22 luglio 2020

I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti oggi alle ore 12 nel Comune di Magliano Sabina, lungo la strada del del Giglio, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una signora con la sua autovettura. Per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'auto era finita, all'altezza di una curva, su di un precipizio con il guidatore rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo.

Appena giunti in posto i pompieri sabini, con l'ausilio delle forze dell'ordine, hanno liberato dalle lamiere la signora leggermente ferita che è stata successivamente consegnata ai sanitari del 118 perché duramente provata dalla pericolosa dinamica dell'incidente.