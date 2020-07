Fara Sabina elezioni comunali, cambio in corsa del Pd: via Paolo Spaziani, ecco Fabrizio Moscato

Paolo Giomi 22 luglio 2020 a

Fuori Paolo Spaziani, dentro Fabrizio Moscato. Il Partito democratico cambia l’ordine degli addendi, nella fattispecie la proposta di candidato sindaco, nella speranza di ottenere il risultato (al momento tutt’altro che certo) del superamento dello stato di impasse creatosi all’interno della coalizione di centrosinistra “Fara Merita” dopo la proposta di Spaziani come timoniere della lista da presentare alle prossime elezioni.

Così, nelle ultime ore, il nome dell’ex assessore della giunta Mazzeo viene sostituito dai vertici comunali di partito con quello del fondatore, presidente e direttore creativo di “Liberi sulla Carta”, anche lui storico militante Pd, il quale, come confermato anche al Corriere di Rieti, ha dato la sua disponibilità ad una valutazione da parte delle forze politiche e civiche di “Fara Merita”.

“Ci tengo a precisare che il mio nome non è un alternativa a quello di Paolo (Spaziani, ndr), che è stato il mio candidato a sindaco, e che sarà il mio candidato a sindaco nel caso in cui si riesca a trovare la quadra – dice Moscato – perché come ho avuto modo di spiegare al mio segretario politico (Stefano Agneni, ndr), ho dato la mia disponibilità soltanto ad alcune precise condizioni, e cioè quella di un reale superamento dell’impasse creatasi nella coalizione, e quindi all’ottenimento di un consenso unanime da parte di tutte le altre forze, e quella di una decisione da consumarsi in tempi brevi, brevissimi”. Ore, non giorni: “Altrimenti – prosegue Moscato – farò un passo indietro con la stessa tranquillità con cui ho dato disponibilità a valutare la mia candidatura, e sosterrò il candidato della coalizione se sostenuto anche dal Partito democratico”.

IL RETROSCENA Il “cambio di nome” operato dai vertici comunali del Pd, secondo quanto appreso dai corridoi del centrosinistra, sarebbe stato avanzato per superare le (non poche) reticenze esternate dal gruppo di Articolo 1 proprio di fronte alla candidatura di Spaziani. Un nome che né l’ex sindaco Vincenzo Mazzeo né tantomeno l’ex consigliere regionale Mario Perilli, con tutto il gruppo al seguito (e cioè tutti ex Pd che con Spaziani hanno condiviso una buona parte del recente percorso politico) avrebbero mai digerito del tutto, al punto di avanzare addirittura la ricandidatura proprio di Mazzeo, poi tramontata ancor prima di nascere. Al contrario, il nome di Moscato sembrerebbe essere invece gradito all’ex dirigenza storica del centrosinistra, che avrebbe già palesato il suo sostegno alla nuova candidatura.

DALL’ALTRA PARTE però non tutti, dentro “Fara Merita”, sembrano essere contenti del nuovo nome messo sul piatto. Tanto che, secondo i beninformati, soltanto Sinistra Italiana, come peraltro già annunciato dal coordinatore Roberto Giorgi, avrebbe dato il suo assenso al momento, con i rappresentanti sui socialisti fermi, al momento sul “ni”, e con i delegati di “SceltaLibera” che si sarebbero presi addirittura 48 ore di tempo per decidere se sostenere o no l’ipotetica candidatura di Moscato (qualcuno parla di un Danilo Maestri, leader di “Sceltalibera”, uscito dall’ultimo incontro con una chiara espressione di delusione in volto, ndr). Senza contare il nodo più grande della costruenda lista elettorale, quello legato all’accordo con il Movimento 5 Stelle, che ora, addirittura, rischierebbe di vacillare attorno al nome di Moscato, con i grillini pronti, da quanto si apprende, a tornare in campo in solitaria con una propria lista.

E CHE DIRE poi dell’ormai ex candidato del Pd e del centrosinistra, Paolo Spaziani, che sicuramente non avrà preso bene la manovra operata dal suo stesso partito (contattato telefonicamente, l’ex consigliere del gruppo Fara Bene Comune è risultato irraggiungibile, ndr). Basta però leggere il post pubblicato su Facebook da Marino Marinangeli, altro storico dirigente della sinistra farense e da sempre vicinissimo a Spaziani, per capire l’aria che tira all’interno della coalizione. “Riflessione triste: Fara in Sabina meriterebbe veramente qualcosa di diverso – scrive Marinangeli - Invece programmano il solito vecchio film. I protagonisti tornano sulla scena, ma con altri abiti. Sembra che alcuni saranno addirittura nuovi. Gli eroi del cambiamento depongono mestamente le armi...e si rassegnano alla resa. Il pubblico non capisce lo spettacolo, ma pagherà comunque il biglietto. L’epilogo sarà triste, ma tanto dalla regia potranno dire che non è colpa loro”. Dove per “loro” si intendono quelli che, per parafrasare Victor Hugo, sono come gli spiriti che appaiano, entità di cui “tutti parlano, ma che nessuno ha realmente mai visto”. Tranne che nelle aule del centrosinistra di Fara Sabina.