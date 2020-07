Rieti, all'ospedale de' Lellis corsia preferenziale per i prelievi ai malati oncologici

EMERGENZA SANITARIA

22 luglio 2020 a

a

a

All’ospedale de’ Lellis è stato attivato il percorso “Go-on, vai avanti, procedi veloce” per i prelievi ematici riservati ai pazienti che afferiscono all'unità di onco-ematologia. Il percorso, alla luce delle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19, consentirà di evitare assembramenti presso il Day Hospital, così da eseguire i prelievi in sicurezza, e garantirà ai pazienti un accesso semplice e veloce, evitando code agli sportelli Cup. Accedervi è semplice: le richieste e gli appuntamenti vengono infatti gestiti dal reparto di onco-ematologia e dal Day Hospital che fornisce al paziente un modulo con un contrassegno distintivo del percorso, con data e orario dell'appuntamento. I pazienti, il giorno dell’appuntamento, si recano direttamente al laboratorio analisi e all’interno di una stanza dedicata effettuano il prelievo. Il percorso, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10, è stato attivato dalla direzione aziendale della Asl in collaborazione con il laboratorio analisi, l’oncologia medica e il cup aziendali.