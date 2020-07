Lavoro, in arrivo altre 200 assunzioni nel centro Amazon di Passo Corese

Paolo Giomi 22 luglio 2020 a

Nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato ad Amazon, che entro la fine del 2020 punta a potenziare ancora la forza produttiva del centro di distribuzione FCO1 di Passo Corese, lanciando un nuovo piano di assunzioni che, complessivamente, porterà un inquadramento generale in Italia di 1.600 nuove figure professionali, di cui 200 potrebbero essere indirizzate proprio al centro coresino.

Ad annunciarlo, dalle colonne del Corriere della Sera, è direttamente la Country Manager di Amazon Italia, Mariangela Marseglia, che annuncia come entro la fine di quest’anno il colosso americano del commercio online stabilizzerà un numero di persone addirittura maggiore di quanto fatto registrare nel 2019.

Segno che neanche il Covid e l’emergenza sanitaria hanno fermato la potenza di fuoco del gigante di Seattle, che solo in Italia impiega quasi 7mila persone, 1.200 delle quali nel centro di Passo Corese, aperto alla fine del 2017, e che nei periodi di picco arriva a sfiorare le 1.500 unità. Non solo non l’hanno fermata, ma, dicono i dati di vendita, l’e-commerce durante l’emergenza da Covid 19 ha conosciuto nuovi, inimmaginabili picchi di vendita. Numeri destinati a crescere, dunque, in un momento in cui anche il territorio di Fara Sabina, al pari di quello di tutta la provincia di Rieti, fa i conti con le pesanti ripercussioni economiche del lockdown di inizio anno. Non solo. Secondo quanto ha potuto apprendere il Corriere di Rieti da fonti aziendali, da tempo Amazon sta studiando la fattibilità del progetto di realizzazione di un secondo centro di smistamento nel territorio sabino. La prima opzione resta ancora quella di Fiano Romano, la cui zona industriale è stata scelta come sede del nuovo centro – più piccolo e funzionale a quello di Passo Corese, e pronto ad accogliere 500 nuovi lavoratori -, ma non si esclude che anche il polo logistico di Fara Sabina possa entrare nella partita, date le problematiche burocratiche che, sull’altra sponda del Tevere, rischiano di allungare i tempi di realizzazione dell’infrastruttura. E in Amazon, si sa, la tempistica è tutto. Come i numeri, quelli della forza lavoro impiegata in terra sabina, destinata a crescere ancora.