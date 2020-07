Monterotondo, task force di tecnici in Comune per la scuola

Matteo Torrioli 22 luglio 2020 a

Il Comune di Monterotondo ha individuato 12 figure, già presenti all’interno dei vari uffici di palazzo Orsini, per comporre una task force sulla scuola. Nello specifico, è stato varato l’ufficio interdipartimentale per la gestione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici per la riapertura dell'a.s. 2020/2021. Come raccontato nei giorni scorsi, l’amministrazione eretina sta cercando nuovi locali da adibire, in caso di necessità, ad aule scolastiche. Nella delibera che nomina i componenti di questo nuovo ufficio si spiega che il fine è quello “di riorganizzare al meglio gli spazi” specificando che “le singole scuole potranno ricorrere a interventi di manutenzione ordinaria o di ‘edilizia leggera’ finalizzata alla manutenzione straordinaria, in accordo con gli enti locali, creando spazi supplementari all'aperto”.

Gli enti locali pertanto, nei territori di rispettiva competenza, “effettuano la ricognizione degli spazi scolastici esistenti, anche con la collaborazione delle scuole, e predispongono l'adeguamento di spazi mai (o non più) adibiti a edifici scolastici, anche procedendo all'assegnazione in uso alle scuole di spazi solitamente destinati alla cittadinanza, da riadattare ai fini della frequenza scolastica, nonché alla realizzazione di soluzioni esterne di idonee dimensioni ad accogliere classi, in spazi interni o anche esterni alle pertinenze scolastiche”.

L'ente territoriale competente, quindi prende in carico il lavori ritenuti necessari, “a seguito di congiunta valutazione operata con la singola dirigenza scolastica o in sede di apposita conferenza di servizi, concordando con le istituzioni scolastiche l'eventuale compartecipazione economica o di competenze tecniche al progetto”. Toccherà al nuovo ufficio individuare, all’interno del “vasto patrimonio immobiliare destinato a servizi educativi e di edilizia scolastica”, luoghi idonei da utilizzare in caso di necessità, specificando poi quali “interventi di adeguamento degli edifici scolastici” e dei nuovi stabili andranno realizzati “in tempo utile alla riapertura delle scuole e l’avvio dell’anno scolastico”.