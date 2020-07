21 luglio 2020 a

Emergenza coronavirus, nessun nuovo caso a Rieti. Resta solo un positivo.

E' stato diffuso il bollettino della Asl di Rieti del 21 luglio relativo all'emergenza coronavirus. "All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivi al test Covid 19", si legge nella nota. Il totale dei positi in provincia è di 1. Si tratta del pakistano risultato positivo dopo essere andato al pronto soccorso dell'ospedale de' Lellis nel fine settimana.

Sono 56 i contatti in sorveglianza domiciliare, i sintomatici zero. In due sono usciti dalla sorveglianza domiciliare.

"Le azioni intraprese e le misure adottate sino ad oggi dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti, in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Sanità Regionale, sono essenziali per prevenire il virus e pertanto vanno rispettate da tutti i cittadini. E’ necessario continuare ad indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante. Maggiori informazioni sono disponibili nell’home page del Sito aziendale www.asl.rieti.it alla sezione ‘Coronavirus fase 3’", dicono dalla direzione aziendale.