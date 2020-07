Tania Belli 21 luglio 2020 a

a

a

Furti, cittadino eroe mette in fuga ladri e li insegue con l'auto a Monteleone Sabino

Momenti di paura la scorsa settimana in Sabina. Sono ricomparsi i ladri, con il chiaro e fermo intento di fare bottino a buon mercato; questo si è verificato, dapprima a Monteleone Sabino e, appena qualche giorno dopo, nella frazione Ginestra. Qui, in particolare, si sono registrati gli episodi di furto ritenuti piu interessanti dagli inquirenti. Ciò, in quanto, dopo un primo tentativo di effrazione, non andato a buon fine, ai danni di una abitazione ubicata nei pressi del centro abitato, peraltro di proprietà di un noto ballerino, i ladri hanno rivolto la propria attenzione ad una casa vicina e, proprio in questo momento, un cittadino di Ginestra si è reso conto della circostanza; quindi, agendo d’istinto, e con una grande dose di coraggio, si è scagliato contro coloro che aveva inquadrato esser dei criminali all’opera, costringendoli alla fuga; tuttavia, non si è limitato ad interrompere e portare al fallimento la loro azione, ma li ha inseguiti cercando di assicurarli alla giustizia; manovra che purtroppo non è andata a buon fine, pur se ha permesso di ricostruire un profilo minimo dei ladri che, stando a quello che è trapelato, dovrebbero essere stranieri e di colore. Inoltre, sempre attenendosi alle informazioni raccolte in loco, pare che la stessa banda abbia cercato di violare una terza casa durante la fuga e rotto il vetro di una vettura, forse adocchiata per scappare oppure presa di mira perché contenente qualcosa di prezioso. Insomma, stavolta, fortunatamente, grazie al senso civico di un privato cittadino, i piani criminali di una piccola squadra di ladri non sono andati a segno, tuttavia, resta il fatto che la stessa compagine sia ancora a piede libero.