Emergenza coronavirus, annuncio della Asl di Rieti. Dal 20 agosto test nelle scuole

Emergenza Coronavirus: al via nuove misure di prevenzione e contenimento del virus da parte della Asl di Rieti. Dal 20 agosto test anche in plessi scolastici. Massima attenzione su cittadini extra UE e area Schengen. Implementazione integrazione servizi aziendali con medicina del territorio per pazienti fragili.

L’Azienda, in queste ore sta programmando varie attività di monitoraggio sulla popolazione tra cui i test di sieroprevalenza per gli iscritti a Sanimpresa presenti a Rieti (fino all’8 agosto) e per i plessi scolastici (tra il 20 agosto e l’11 settembre), sta recuperando le prestazioni sospese, sia per quanto riguarda le visite che le prestazioni diagnostiche, sul territorio e l’ospedale (a partire dal 9 luglio), sta potenziando la comunicazione alla cittadinanza per sensibilizzare l’attenzione all’uso delle misure di sicurezza previste, oltre che alla garanzia di spazi sanitari di accoglienza sicuri, sanificati, controlli su Strutture sociosanitarie, Residenze Sanitarie Assistenziali, Casa Circondariale ed il miglioramento dei Percorsi di cura dei pazienti “a rischio” e “non a rischio”.

La Direzione Aziendale ha disposto, secondo le linee di indirizzo del Ministero della Salute e della Regione Lazio, lo stato di quarantena per i cittadini di rientro da paesi extra UE ed extra Area Schengen e, se occorre, anche per i cittadini delle suddette aree dopo valutazione del personale sanitario del Servizio Igiene Sanità Pubblica preposto.

Ancor più spazio e attenzione sarà attribuito all’integrazione dei Servizi sanitari con la Medicina del territorio: la collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli Specialisti ambulatoriali, permetterà di assicurare prestazioni assistenziali e socio-sanitarie erogate a pazienti, acuti o cronici, con bisogni differenti e diverso grado di complessità. In quest’ottica, ad esempio, la Asl di Rieti intende estendere l'innovazione tecnologica a tutti i Percorsi di cura, attivando anche i programmi di Telemedicina, al fine di promuovere la tempestività e l’appropriatezza delle cure, facilitare il passaggio di ‘setting assistenziale’, migliorare la presa in carico soprattutto dei pazienti cronici su cui monitorare, attraverso tali strumenti, anche l’aderenza ai trattamenti.