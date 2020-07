Fara Sabina, elezioni comunali. Bertini (Lega): "Basilicata come il Marchese del Grillo e peggio di Caligola"

Paolo Giomi 20 luglio 2020 a

Il coordinamento della Lega di Fara Sabina rispedisce al mittente le accuse di Davide Basilicata e Marco Marinangeli, che in un videomessaggio pubblicato su Facebook accusava il Carroccio di un imminente accordo con il Partito democratico in vista delle elezioni di settembre. Accordo già bollato come “boutade” dalla candidata sindaco della Lega e del gruppo Fara + di Prima, Roberta Cuneo; quindi sonoramente bocciato dal coordinatore leghista Fabio Bertini. Il quale non le manda certo a dire al suo ex sindaco, ora avversario elettorale, da mesi nemico politico numero uno.

“Si presenta il candidato sindaco Marco Marinangeli con tanta rabbia, rancore e disperazione – tuona Bertini - con un intervento proiettato ad offendere gli avversari sia essi di destra o di sinistra. Avversari che Marinangeli, tra l’altro, conosce bene, poiché li ha frequentati tutti, sia a destra che a sinistra, in maniera ossequiosa, pedante e servile, salvo poi essere cortesemente allontanato da tutti".

"E che dire poi del ‘Marchese del Grillo’ (Davide Basilicata, ndr), che nell’osservanza del celebre motto che, parafrasato, diceva ‘io sono io e voi non siete nulla…’ offende e scredita tutti coloro che non osservano ossequiosi il ‘marchese-pensiero’, con affermazioni anche meritevoli di attenzione da parte della magistratura. Nell’occasione il ‘Marchese Basilicata’ si spertica a lodare il suo sodale cavaliere ossequioso Marco Marinangeli come esempio di efficacia, efficienza, correttezza e straordinaria capacità amministrativa nei ruoli assegnati, salvo poi dimenticare che il consiglio comunale di Fara Sabina ha formalmente sfiduciato lo stesso, nella qualità di assessore, in consiglio comunale per manifesta inefficienza, inefficacia e incompetenza amministrativa. Crediamo – conclude Bertini - che il ‘Basilicata-pensiero’ abbia superato anche Caligola, che nominò il suo cavallo senatore, in spregio a qualsivoglia rispetto umano”.