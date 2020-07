Rieti, i clan nigeriani mettono sempre più paura. Il campanello della Dia

Francesco Storace 20 luglio 2020 a

E’ come se non fosse accaduto nulla. Eppure le avvisaglie c’erano state. Prefettura e questura di Rieti devono aver digerito malissimo la relazione della Dia sulla mafia nigeriana ed ora devono rendere conto al Viminale delle iniziative che intendono assumere. Nei corridoi della questura si racconta di una riunione abbastanza accesa dei giorni scorsi del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal Comune capoluogo era giunta più di una segnalazione sui rischi che corre la città, ma le due donne forti - prefetto Reggiani e questore Di Lorenzo - non parevano intenzionate a dar seguito alle preoccupazioni. Poi, la sveglia suonata dalla Dia. E in una città come Rieti sono in tanti ad essersi accorti di un clima che comincia a incutere davvero paura tra i cittadini: nessuno vuole stare sotto il ricatto della delinquenza. Anche perche’ proprio tra i cittadini si va oltre la semplice percezione del disagio di fronte alle bande nigeriane. Proprio a Rieti sono stati chiusi nell'ultimo anno per spaccio di droga 3 locali gestiti da nigeriani. Ad ottobre, sempre i nigeriani hanno occupato per ore il cimitero di Rieti, accusando il comune di aver seppellito un loro connazionale, che da mesi era in obitorio senza che nessuno ne reclamasse la salma. Occupazione risolta dopo quasi mezza giornata per intervento delle forze dell'ordine. A febbraio la polizia con l'operazione Angelo nero aveva arrestato decine di spacciatori. Adesso, la relazione della Dia conferma la presenza di cosche pericolose nel territorio e la situazione non si può più ignorare. Finora si sono registrate poche reazioni di fronte ad una relazione che descrive senza se e senza ma come il Reatino stia diventando terra di conquista della criminalità di importazione nigeriana. Sta ai responsabili dell’ordine pubblico rassicurare i cittadini sulla capacità di reprimere i fenomeni di penetrazione malavitosa nel territorio. In proposito è interessante quanto ha espresso in una nota per Area Rieti Chicco Costini: “Il pericolo rappresentato dalla droga non sembra più interessare nessuno, impegnati come siamo ad inginocchiarci per la brutalità della polizia americana o a manifestare per fantomatici diritti universali, marionette di un gioco che si svolge ad un livello più alto. Mentre distruggiamo le statue e le cattedrali, pensando di mondare il passato di una storia che non conosciamo, lasciamo le giovani generazioni nelle mani di assassini senza scrupoli che promettono il paradiso in terra a pochi euro, sentendoci però umani perché fingiamo di non vedere quanto realmente accade”. E quello che succede può avere sviluppi drammatici se si continuerà a sottovalutare il pericolo. Probabilmente toccherà al sindaco Cicchetti tornare alla carica nei prossimi giorni, auspicabilmente questa volta senza l’ostilità pregiudiziale delle forze di opposizione. Avere visioni diverse sul tema dell’immigrazione - e soprattutto di quella clandestina - non può autorizzare nessuno a chiudere gli occhi di fronte al crescendo criminale.