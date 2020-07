19 luglio 2020 a

Rieti, droga per la movida. In manette 59enne di Antrodoco: sequestrato un etto di marijuana.

Nel corso di una operazione antidroga condotta in Antrodoco dai militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittaducale, è stata arrestata C. M. R., classe 61 del luogo, con precedenti di polizia, perché trovata in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (oltre 100 grammi di marijuana e due dosi di hashish nonché l’occorrente per il confezionamento e vario materiale ritenuto di interesse investigativo al vaglio dei militari operanti).

La donna era da tempo al centro dell’attenzione dei carabinieri. Gli investigatori, ritengono che l’abitazione, fosse il luogo di spaccio dello stupefacente, destinato al commercio della movida notturna.

Durante le operazioni, un altro soggetto del luogo, dedito allo spaccio, veniva identificato e denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. La donna, così come disposto dal Sostituto Procuratore di turno, veniva posta in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione, si inquadra in una più vasta gamma di iniziative di polizia, già previste e intraprese per il periodo estivo e che vede coinvolto tutto il personale del Comando Provinciale di Rieti, atteso il flusso di turisti nel territorio locale nonché quello di transito per le province limitrofe.