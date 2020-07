18 luglio 2020 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: nessun nuovo contagio

E' stato pubblicato il bollettino sanitario della Asl relativo all'emergenza coronavirus del 18 luglio. "All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivo al test Covid 19", si legge nel bollettino firmato dalla direzione aziendale.

Dunque la provincia resta senza positivi in tutto il territorio. Sono tuttavia 36 le persone in quarantena, ma tra loro nessuno mostra sintomi riconducibili al virus. In 22 in un solo giorno sono usciti dalla sorveglianza domiciliare.

"Si invitano i Sindaci del territorio della provincia di Rieti e tutti i cittadini, a segnalare alla Asl di Rieti casi sospetti/ingressi e rientri della popolazione dai Paesi esteri, tramite gli indirizzi e-mail ([email protected]) e il numero verde (800938875) sempre attivo negli orari di lavoro", si conclude la nota della Asl.