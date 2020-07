18 luglio 2020 a

Fiano Romano, lite per la precedenza. In tre gli distruggono l'auto a sprangate. I carabinieri della stazione di Fiano Romano, a seguito di chiamata al 112, sono intervenuti presso una abitazione della periferia del paese dove hanno sorpreso 3 persone mentre distruggevano un’auto e minacciando di morte il proprietario. La vicenda era iniziata pochi minuti prima, quando, per un mero diverbio stradale per motivi di precedenza, i 3, a bordo di un’altra auto hanno inseguito la vittima fin sotto casa. Qui sono scesi dall’autovettura ed armati di un tubo innocente hanno dapprima infranto il parabrezza e poi hanno continuato ad inveire contro il proprietario dell’auto che però ha avuto la prontezza, già durante l’inseguimento, di chiedere aiuto ai carabinieri, i quali sono giunti in tempo per beccare i malviventi in flagranza. I tre sono stati così arrestati per danneggiamento, minacce e violenza privata.