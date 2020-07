Criminalità, i nigeriani alla conquista di Rieti. La relazione della Dia: clan tra la Sabina romana e reatina

Paolo Giomi 18 luglio 2020 a

Il Lazio è un “laboratorio criminale”, e in questo laboratorio la provincia di Rieti rappresenta l’elemento di assoluta novità rispetto al passato, con l’emersione di una cellula organizzata di matrice nigeriana, che è riuscita ad emergere sul territorio nello spaccio di diverse tipologie di stupefacenti (dall’eroina alla marijuana, passando per la cocaina), imponendosi come vera e propria organizzazione.

E’ il quadro allarmante che emerge dalla relazione periodica della Direzione Investigativa Antimafia relativa al secondo semestre del 2019, un focus sulla presenza e la permeazione dei gruppi criminali organizzati nel territorio regionale. Nel quale, per la prima volta, vengono iscritte anche le province di Rieti e Viterbo, storicamente immuni a questo tipo di relazioni, e da sempre considerate “isole felici” per l’assenza di clan o bande indigene o residenti.

Così però non è più, almeno stando a quanto esposto dai vertici della Dia, secondo i quali “si mostrano segnali criminogeni anche a Viterbo e Rieti, province sinora rimaste sostanzialmente immuni da manifestazioni delittuose di rilievo”.

Ma non è soltanto la presenza in sé di gruppi criminali organizzati a preoccupare gli investigatori dell’Antimafia, quando il cambio di paradigma con cui le varie consorterie criminali, anziché affrontarsi tra loro, spesso anche in maniera violenta, preferiscono stringere patti o alleanze sui vari territori, nell’ottica di collaborazioni più redditizie (e meno rischiose) rispetto alla spasmodica ricerca della supremazia che ha caratterizzato l’attività criminale praticamente per tutto l’ultimo quarto di secolo. E in questo contesto l’operatività della cellula nigeriana e centro-africana rappresenta sicuramente l’elemento di grande novità, stanziatasi proprio a Rieti già prima dei territori di Roma Capitale, dove la presenza di gruppi organizzati nigeriani è ancora ai margini rispetto ai ben più radicati gruppi balcanici, autentici spalleggiatori delle cellule riconducibili alle famiglie mafiose, camorristiche o ‘ndranghetistiche che arrivano fino a lambire i confini della provincia di Rieti (come ha portato alla luce l’ultima in ordine di tempo, inchiesta su Mafia Capitale, ndr).

Ed è proprio nel territorio di confine tra le province di Rieti e Roma che si concentrano le possibilità più grandi per i gruppi criminali organizzati: l’area tiberina e l’area flaminia si confermano il centro di quel “laboratorio criminale” menzionato dalla Dia. Mentre per quanto riguarda Rieti immediata e importante è stata la risposta data dalle forze dell’ordine, che all’inizio del 2020, grazie ad una meticolosa ed accurata indagine degli agenti della Questura, hanno arrestato 23 persone tra nigeriani e camerunensi appartenenti ad un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga su tutto il territorio cittadino.