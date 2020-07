Poggio Mirteto, cancellati festeggiamenti santo patrono. Salvo solo il concerto della Banda

Elisa Sartarelli 18 luglio 2020 a

Cancellati i festeggiamenti in onore del patrono San Gaetano da Thiene (ad eccezione del concerto bandistico) e cambiamenti per l'appuntamento estivo con il Grande Cinema Italiano a causa delle restrizioni dovute al Covid-19.

Sono stati cancellati i tradizionali festeggiamenti agostani in onore di San Gaetano da Thiene, come la tradizionale processione con costumi storici per le vie della città e la fiera diurna e notturna. "La Pro Loco di Poggio Mirteto comunica, con estremo dispiacere, che per l’anno in corso non sarà possibile svolgere eventi inerenti la manifestazione della festa di San Gaetano da Thiene. - spiegano gli organizzatori - Purtroppo, anche adottando tutte le misure restrittive previste dalle normative Covid-19, non possiamo garantire uno svolgimento sereno e in estrema sicurezza dei festeggiamenti e per noi la sicurezza dei cittadini è il bene più prezioso da tutelare. Verrà mantenuto il concerto della Banda Comunale di Poggio Mirteto “Nazionale Garibaldina” previsto per il 7 agosto, che si svolgerà al Parco San Paolo, adottando le misure di sicurezza e le limitazioni di ingressi previste dalle linee guida espresse nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.76 del 13 giugno 2020. Confidiamo nella vostra comprensione".