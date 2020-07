Fiamignano, la frazione di Santa Lucia rimane senza banca. Appello sindaco a Poste: "Installate Atm"

Francesca Sammarco 18 luglio 2020 a

a

a

Fu la prima agenzia del Banco di Santo Spirito (oggi Unicredit, dopo le numerose fusioni) aperta nel dopoguerra a Santa Lucia di Fiamignano. Da lunedì prossimo sarà definitivamente chiusa, incluso il servizio bancomat e bisognerà rivolgersi all’agenzia Unicredit di Corvaro che, a sua volta, sarà aperta solo il martedì e il giovedì. A nulla sono valse le rimostranze del sindaco Carmine Rinaldi, che ha richiesto che almeno l’ufficio postale di Santa Lucia di Fiamignano venga dotato di sportello Atm, confidando in una risposta positiva nel più breve tempo possibile. Continuano dunque a diminuire i servizi nelle aree interne e la domanda è sempre la stessa: come si può pensare di rilanciare le aree interne se si continuano a tagliare i servizi, generando un circolo vizioso: meno utenze, meno servizi, meno servizi, meno utenze. Il web non può sostituire gli sportelli e per diversi motivi, non ultimo le scelte individuali, anzianità degli utenti, connessioni internet non adeguate. Nel corso degli anni hanno chiuso diverse agenzie bancarie (a Fiumata, a Borgo San Pietro e ora Santa Lucia di Fiamignano) e gli uffici postali sono aperti in giorni prestabiliti, dopo lunghe battaglie per evitarne la definitiva chiusura. Continuando di questo passo le aree interne saranno sempre più spopolate: c’è qualcuno in ascolto?