Assunzioni Aps, tre consiglieri comunali di Rieti depositano i nomi dei selezionati dal notaio

18 luglio 2020 a

a

a

Assunzioni ad Aps, tre consiglieri comunali decidono di interpretare il ruolo dei profeti. Giosuè Calabrese (Italia Viva), Roberto Casanica (M5S) e Andrea Sebastiani (Gruppo Misto) hanno depositato da un notaio i nomi di coloro che, secondo le voci, saranno selezionati

Questa la nota: "Abbiamo provveduto a depositare nelle mani di un notaio i nominativi che voci insistenti provenienti dal territorio cittadino e provinciale ci indicano come prossimi probabili assunti dalla Società Acqua Pubblica Sabina, per ricoprire il ruolo di Addetto all'Area di Progettazione e Ingegneria e di Addetto Operazioni alla Clientela, i cui termini sono scaduti lo scorso 26 giugno.

I profili banditi da Aps contengono entrambi il requisito di preferenzialita', individuato "nell'aver prestato lavorativa presso la stessa Aps, anche in forza di contratti di lavoro flessibile" evidentemente favorendo coloro che hanno avuto il privilegio, a dispetto dei tanti disoccupati, di mettere piede all'interno degli uffici della Società attraverso tirocini formativi ovvero in forza di chiamata diretta da agenzie di somministrazione".

"Se i nomi depositati dovessero corrispondere a quelli segnalati dai sottoscritti - continuano - ci troveremo davvero di fronte ad una fatto gravissimo che dimostrerebbe concretamente le tante anomalie segnalate ai vertici di Aps, anche durante l'audizione del Presidente Turina in commissione bilancio, sulla gestione e selezione del personale. Siamo certi che una società interamente pubblica, per di più sottoposta al controllo analogo, debba tassativamente applicare le norme previste dal D.Lgs. 175/2016 (meglio conosciuto come Testo Unico sulle Società Partecipate) così come anche ribadito da recenti sentenze della Corte di Cassazione"