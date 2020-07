Rieti, partono i lavori per riqualificare il Borgo. Cantiere anche davanti all'Alberghiero

Alessandro Toniolli 18 luglio 2020 a





Lavori in corso nella zona tra Palazzo D’Oltre Velino e l’Istituto Alberghiero. A breve invece il nuovo tratto ciclabile che costeggerà i santuari francescani. La Provincia di Rieti parte dunque dalle pertinenze della propria sede, con l’intervento che, secondo quanto dichiara la consigliera con delega ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli vedrà “non solo il ripristino dell'area antistante l'istituto con posa in opera di pavimentazione di pregio, ma anche la riparazione, la pulizia e la valorizzazione della Statua del Contadino, la quale verrà illuminata con luci speciali dal basso così da renderla visibile anche nelle ore notturne”. Il presidente Mariano Calisse commenta soddisfatto l’attività riqualificazione in atto nel capoluogo “darà lustro non solo ad una delle nostre scuole, ma sarà elemento di valorizzazione di tutto il quartiere”. Per quanto invece riguarda la pista ciclabile, che verrà realizzata grazie ad un finanziamento ottenuto dal Credito Sportivo del Coni per un importo di circa 520 mila euro e che secondo il progetto sarà completa di punti di ristoro, colonnine di ricarica per bici elettriche, illuminazione, totem informativi e verrà resa energicamente indipendente grazie a pannelli fotovoltaici, i lavori partiranno assicura Chiarinelli “a stretto giro di vite” con un percorso di circa 7 km, per poi proseguire con la programmazione “nei tempi e modi consentiti dalle casse dell’ente” che consentirà “la realizzazione delle direttrici che porteranno direttamente ai santuari”.