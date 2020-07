17 luglio 2020 a

Rieti, sequestro PalaMalfatti. Il presidente della Provincia: "Colti di sorpresa". Nella giornata odierna è stata resa nota la notizia del sequestro del PalaMalfatti.

Con sua nota personale, il Presidente Mariano Calisse informa sulla situazione: “Stamane mi è è stato notificato il verbale di sequestro del PalaMalfatti, nel quale sono stato indicato in qualità di custode. Sono stato colto di sorpresa, considerato che la struttura è sì di proprietà provinciale ma è stata data in concessione ed il sequestro è riconducibile a mancati interventi in merito all'agibilità dei locali da parte del soggetto concessionario".

"Adesso - continua - come giusto che sia, approfondirò la situazione nel dettaglio e considerando che la Provincia rientrerà a breve nuovamente in possesso come custode della struttura, ci impegneremo in breve tempo a risolvere i problemi legati all'agibilità, così da poter restituire il palazzetto dello sport alla cittadinanza.”