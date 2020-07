17 luglio 2020 a

Sequestro PalaMalfatti. Il Real Rieti reagisce: "Cessiamo ogni attività".

In merito al decreto di sequestro preventivo disposto dal gip del Tribunale Ordinario di Rieti dottor Riccardo Porro avvenuto oggi, venerdì 17 luglio c.a. la società Asd Real Rieti in qualità di gestore dell’impianto ha diramato una nota.

Questo il testo: “L’esecuzione, avvenuta in data odierna, del decreto, disposto dal Gip dottor Riccardo Porro, di sequestro preventivo del PalaMalfatti, comporta quale inevitabile conseguenza la immediata cessazione, comunicata ufficialmente con la presente, di qualsivoglia attività sportiva riferibile alla Asd Real Rieti e dunque della formazione di serie A, delle formazioni giovanili di quella femminile, della scuola calcio e non ultimo la Special Olimpics: ciò, stante l’impossibilità di poter usufruire su territorio cittadino di un impianto di gioco a norma di regolamento che consenta la partecipazione al campionato di serie A e lo svolgimento delle ulteriori attività sportive. Quanto accaduto è ritenuto da codesta Associazione conseguenza di condotte alla stessa non ascrivibili come comprovato da esistente documentazione che verrà prodotta nelle competenti sedi a tutela dell’immagine societaria”.