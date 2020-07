Magliano Sabina, rubinetti a secco e acqua marrone. Scoppia la polemica

17 luglio 2020 a

Tornano le chiusure dell'acqua programmate. Una "vecchia abitudine" estiva per i cittadini maglianesi che viene riproposta anche da Aps. Nei giorni scorsi, infatti, a causa di bolle d'aria entrate nelle condutture che portano l'acqua dalla sorgente Barco di Fabrica di Roma fino al serbatoio di Colle Croce, è stato più volte interrotto il flusso per riempire le riserve. Ma i distacchi senza preavviso hanno fatto infuriare più di qualche cittadino. Così Aps ha comunicato che per tre giorni l'acqua verrà staccata dalle 14 alle 17 e dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Il tutto per consentire ai tecnici di liberare le tubazioni dalle bolle d'aria.

Ma l'emergenza in atto attacca ancora la Lega. Il capogruppo di minoranza Riccardo Corsetto ha pubblicato una foto nella quale si vede l'acqua marrone che esce dai rubinetti delle zone di campagna, Chiorano in primis. "Ecco l’acqua con cui si lavano i denti stamattina molte famiglie di Magliano. Se fossi sindaco di Magliano, invece di scaricare la colpa sui cittadini, mi preoccuperei di trovare soluzioni per risolvere questo problema che gli amici che guidano Magliano si rinnovano e tramandano da generazioni. Prendersela poi con la signora che annaffia due fiori di campo in giardino non è accettabile. Sto leggendo 'scaricabarili istituzionali' da prurito". Il riferimento è all'appello dei giorni scorsi del sindaco Giulio Falcetta che aveva invitato i cittadini a un uso prudente della risorsa idrica proprio in virtù dell'emergenza.