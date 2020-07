Magliano Sabina, domenica sfilata di auto d'epoca promossa da Aci

17 luglio 2020 a

Domenica 19 luglio si svolgerà, in un angolo suggestivo della campagna laziale, la prima edizione del “Tour Automobilistico storico-gastronomico della Sabina”. L’evento è organizzato da Aci Storico – in collaborazione con l’Automobile Club di Rieti e l’Automobile Club di Roma – nell’ambito del progetto “Ruote della Storia” che ha come fine la promozione turistica a livello internazionale del territorio italiano, esaltandone le eccellenze storiche, artistiche e gastronomiche. Tutto questo rientra nella campagna lanciata in questi giorni proprio dall’Automobile Club d’Italia denominata “Vieni via con me”, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lo scopo di ridare agli italiani coraggio e speranza, indicando la mobilità su quattro ruote come l’anima della ripresa economica dopo la pandemia del Covid-19.

I partecipanti alla manifestazione, tutti associati ai Club affiliati Aci Storico, partiranno con le loro auto d’epoca dalla sede dell’Automobile Club di Roma e, percorrendo la via Flaminia, alle ore 11.30 circa si ritroveranno in Piazza Garibaldi per una breve sosta. Dopo il pranzo, per il ritorno, sarà prevista anche una visita al borgo di Foglia, uno dei 150 borghi più belli d’Italia.

È attesa la presenza di circa 50 veicoli d’epoca, con modelli di particolare pregio come: Alfa Romeo Duetto 1° serie, Lancia Fulvia 2C e Zagato, Jaguar XK150 cabrio e un esemplare della Cisitalia, esposta anche al Moma di New York.

Il direttore dell’Automobile Club di Rieti, il maglianese Ottavio Busardò, si ritiene estremamente fiero di questa iniziativa in quanto ha a cuore le bellezze storico-artistiche e la gastronomia della sua Magliano. “Il progetto di Aci – dichiara Busardò – ricalca a pieno la mission dell’Automobile Club d’Italia a supporto dell’economia turistica e produttiva locale, facendo leva soprattutto sul patrimonio di storia e tradizioni che il nostro Paese sfoggia nel mondo”.