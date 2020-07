Monterotondo, l'officina per bici elettrice resiste nonostante il taglio dei contributi dal Comune

Matteo Torrioli 17 luglio 2020 a

La Riciclofficina andrà avanti, ma senza fondi. La Cooperativa Sociale Folias, nonostante non ci siano soldi in arrivo da parte delle istituzioni, ha deciso di portare avanti gratuitamente il servizio situato alla Stazione di Monterotondo Scalo che si occupa di riparazione di biciclette e bike sharing. Insomma, in una città che si definisce da anni “green” e che vuole puntare sulla mobilità alternativa e sulle piste ciclabili non ci sono i soldi per tenere aperta l’officina gestita dalla Cooperativa. Milioni di euro? Assolutamente no. Si parla di un impegno inferiore ai mille euro al mese. Nella delibera con la quale si proroga il servizio si legge che alla conclusione dello stesso “non è stato possibile individuare somme disponibili per il proseguimento”. Il Comune ha quindi “chiesto alla Cooperativa Folias di dare la disponibilità alla prosecuzione del Servizio di riciclo-officina” e la cooperativa l’8 luglio “ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio per i mesi di luglio – agosto e settembre 2020, gratuitamente ed ha poi indicato le modalità di prosecuzione da ottobre in poi, con un preventivo dei costi”, quest’ultimo non specificato nella recente delibera. Insomma, non ci sono fondi anche se, si legge ancora nel documento, “il Comune di Monterotondo ha fra i suoi obiettivi primari la definizione di politiche innovative e di gestione per quanto riguarda la mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi elettrici in grado di ottenere risultati per la riduzione dell’inquinamento atmosferico”. Un obiettivo talmente prioritario che non ci sono fondi per portarlo avanti. Nella delibera si legge ancora che “il Comune di Monterotondo sta agendo per la riduzione dell’emissione di CO2 attraverso la promozione di mezzi elettrici”.