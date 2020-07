Rieti, immobili Comune pignorati. La prossima settimana il custode giudiziario in via San Francesco

Paola Corradini 17 luglio 2020 a

Immobili del Comune a rischio pignoramento, convocata per lunedì la commissione garanzia. Il presidente Alessandro Mezzetti ha messo all’ordine del giorno la questione che ha infiammato il dibattito negli ultimi giorni. Ma nel frattempo è arrivata anche la notizia che mercoledì prossimo il giudice per l’esecuzione - in vista dell’udienza del 17 settembre - ha fissato un primo sopralluogo per l’immissione in possesso al custode giudiziale nominato di alcuni immobili. Il primo sopralluogo riguarderà quelli di via San Francesco e per l’occasione la giunta ha dato incarico all’architetto Giovanni Renzi, dipendente del Comune, di svolgere il ruolo di tecnico di parte durante le operazioni.

Dopo la “bomba” del verbale di pignoramento immobili emesso dal Tribunale di Roma il 3 luglio 2019 ai danni del Comune di Rieti per il mancato pagamento alla Cooperativa Quadrifoglio, è tornato a parlare delle vicenda, al Rietilife Tg, il capogruppo Pd al Comune di Rieti Alessandro Mezzetti che definisce la vicenda “molto complessa”. Vicenda che “parte da lontano con la prima e seconda gestione Emili che pensò di dare un maxi affidamento alla Quadrifoglio quindi asili, casa di riposo e tutto quello che era il pacchetto legato all’assistenza sociale”.

Il debito, come spiega Mezzetti dati alla mano, è aumentato sempre di più sino ad arrivare ad una cifra che dal 2013 al 2017 la giunta Petrangeli ha liquidato per circa 8 milioni di euro “nello specifico 2 milioni di euro nel 2016, 3 milioni nel 2015, 1 milione e seicentomila euro nel 2014, ancora 1,6 milioni di euro per la casa di riposo e ulteriori 600mila euro per gli asili”.

“La precedente amministrazione di centrosinistra – spiega il capogruppo del Pd - ha trovato la forma per arrivare alla dilazione di un pagamento, come accaduto verso altri fornitori, visto che al suo insediamento trovò 100 milioni di euro di debiti e forse se avessimo avuto un po’ più di coraggio avremmo dovuto dichiarare il dissesto, ma vista la fiducia che ci aveva dato la città abbiamo provato a salvare il salvabile. Scegliendo il dissesto probabilmente sarebbero state chiare le responsabilità e la verità sarebbe venuta a galla”.

Oggi invece vecchia e nuova amministrazione continuano a rimpallarsi responsabilità ed errori.

“Cicchetti è politico navigato – dice Mezzetti in diretta – ma quanto accaduto con la Quadrifoglio è stato sottaciuto per un anno e sono convinto che, se ci fossero state delle responsabilità attribuibili alla giunta Petrangeli, il sindaco e la maggioranza, appena arrivato il decreto ingiuntivo avrebbero detto che la colpa era della precedente amministrazione”.