Rieti, il Comune si prepara a chiedere il dissequestro del Teatro Flavio Vespasiano. Nominato legale

Il Comune si prepara a chiedere il dissequestro del Teatro Flavio Vespasiano. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha dato incarico all’avvocato Mariella Cari di seguire il procedimento che vede indagati il sindaco Antonio Cicchetti e l’allora dirigente Domenico Cricchi per l’ipotesi di apertura abusiva di luoghi di spettacolo punito, reato punito con l’arresto fino a un anno e un’ammenda non inferiore ai 103 euro.

Il sequestro del teatro è stato eseguito dai carabinieri forestali dell’aliquota pg della Procura l’11 giugno scorso. L’indagine mira a valutare la regolarità delle ordinanze in deroga firmate dal sindaco Antonio Cicchetti per consentire l’apertura al pubblico del teatro nonostante da una decina d’anni è in corso la procedura, mai terminata, per la certificazione antincendio. il primo compito del legale incaricato dal Comune sarà quello di cercare di ottenere il dissequestro.