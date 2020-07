Magliano Sabina, scontro tra due auto e una moto. Centauro in ospedale in codice rosso

16 luglio 2020 a

Incidente nella serata del 16 luglio lungo la Flaminia a Magliano Sabina.

Per cause che sono ancora da accertare una moto si è scontrata con due automobili lungo la Flaminia in località Frangellini, a pochi metri dal bivio che porta al centro del paese. Ad avere la peggio è stato un motociclista residente a Civita Castellana che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Belcolle di Viterbo. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo. E' stato assegnato un codice rosso per dinamica.

Per stabilire cosa è accaduto sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Magliano Sabina. Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni.