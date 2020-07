Bassa Sabina senz'acqua. Aps: A Tarano scoperti allacci abusivi prima del serbatoio

Paolo Di Basilio 16 luglio 2020 a

Aps non ci sta. Se manca l'acqua a Tarano non è a causa della società che gestisce il servizio idrico, ma del Comune che invece nei giorni scorsi, per bocca della sindaca Miranda Glandarelli, aveva puntato il dito proprio contro Acqua Pubblica Sabina. Continua dunque il botta e risposta a distanza tra la prima cittadina e l'ingegner Guglielmo Ranalletta, direttore attuazione della società pubblica che gestisce le reti in gran parte dei comuni dell'Ato 3.

L'Aps ha ereditato dal Consorzio Bassa Sabina il ripartitore al quale sono collegate anche le reti di Forano, Cantalupo, Collevecchio e Stimigliano. Da lì parte l'acqua che poi dovrebbe arrivare al serbatoio San Biagio di Tarano che rifornisce quel Comune. Per la sindaca da quando è passato sotto la gestione Aps l'acqua ha iniziato a scarseggiare. Ma l'azienda – nella nota firmata da Ranalletta – declina ogni responsabilità ed anzi segnala degli allacci e delle derivazioni non note nel percorso che le condotte fanno dal ripartitore del Consorzio Bassa Sabina fino a Tarano. “Nel rispetto delle condizioni di fornitura all'ingrosso Aps ha sempre garantito con continuità l'erogazione dell'acqua al ripartitore, come dimostra anche la messa a disposizione delle autobotti per più giorni a dimostrazione delle spirito di collaborazione con cui opera Aps a supporto delle amministrazioni comunali coinvolte nell'emergenza idrica”.

Il dirigente Aps a questo punto svela che durante dei controlli tecnici gli addetti della società hanno scoperto lungo la condotta che va verso Stimigliano alcuni allacci d'utenza e una derivazione che va verso un serbatoio non noto alla società. Per questo l'ingegnere chiede all'amministrazione comunale di sapere “se gli allacci d'utenza in questione siano censiti e se il serbatoio è a servizio dell'acquedotto comunale”. “La presenza di utenze e derivazioni sulla condotta principale di alimentazione del Comune di Tarano a valle del ripartitore di nostra competenza gestionale – continua il dirigente – potrebbe determinare con ragionevole certezza una sensibile riduzione dei volumi d'acqua immessi nel serbatoio in località San Biagio, pertanto, in un clima di massima collaborazione che contraddistingue il nostro operato, si rende necessario ed urgente un approfondimento tecnico congiunto al fine di ricostruire il corretto bilancio idrico delle utenze servite dal ripartitore dell'acquedotto consortile”.

Per questo l'ingegnere in sostanza chiede di mettere da parte lettere, diffide e comunicati stampa per un confronto dal vivo proponendo al Comune, per il 16 luglio alle 17, un incontro tecnico presso il serbatoio di San Biagio.